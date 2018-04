Lo scandalo della colf travolge Fico. Gasparri e Sgarbi: «Deve vergognarsi» (VIDEO)

di

Fico? Dopo la recente paparazzata in autobus e i proclami di rigore squisitamente politically correct di sempre, l’aureola che cominciava a spuntargli sulla testa, rilanciata sui social, comincia ad offuscarsi e a perdere in smalto formale e lucentezza morale. Specie da quando le Iene gli hanno rinfacciato, dopo tante pagliuzze individuate negli occhi dei non grillini, la trave della colf in nero che l’ha colpito e affondato (almeno per il momento), inchiodandolo a questo scandalo. Il video fa il giro dei social e impazza sul web al grido di “chi di social, ferisce, di social perisce”. E non solo: «Predica bene e razzola male», praticamente uno «scandalo»: un giudizio negativo, quello sul presidente della Camera grillino, su cui concordano, tra gli altri, Maurizio Gasparri e Vittorio Sgarbi, due personalità politiche diverse che, pur appartenendo allo stesso partito, da sempre si affidano a due modi di analizzare, comunicare e polemizzare, decisamente differenti. Eppure, la conclusione sull’ultima eclatante beffa del numero uno di Palazzo Montecitorio smascherata dalle Iene, vede coincidere il loro giudizio in merito: «È una vergogna. Fico deve dimettersi». Poi che uno lo dica desumendolo con allocuzioni e constatazioni, e un altro lo sostenga argomentando con toni più accesi e paragoni coloriti, fa poca differenza: cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia…

Scandalo Fico e colf in nero: il commento di Gasparri

E allora: «Fico, dismessi da poche ore i cordoni-scorta, che con decine di poliziotti e carabinieri accompagnavano le sue blindatissime passeggiate, in pochi giorni colleziona una seconda figuraccia. Se hanno ragione le Iene – sostiene il senatore Gasparri – talvolta moleste, ma spesso documentate, Fico si avvarrebbe di una colf, cosa imprevista per un uomo così austero e tramviario, alla quale, dicono, non pagherebbe i contributi previdenziali dovuti». Una pecca che il presidente della Camera, l’integerrimo grillino che passa per uno degli ortodossi più indefessi, per il duro e puro della cordata di integralisti movimentisti, ha provato goffamente a rispedire al mittente, sostenendo una insostenibile versione dei fatti. «La sua fantasia qualifica la collaboratrice come una amica di famiglia, che aiuta volontariamente. L’interessata parla invece da lavoratrice», spiega allora Gasparri, che poi aggiunge anche: «Uno vale uno, dicevano, però “una” che lavora diventa una amica di casa quando le si dovrebbe riconoscere il dovuto. Non c’è bisogno che Fico incontri nuovamente il boss dell’Inps Boeri per sapere cosa avrebbe dovuto fare». Quindi, l’affondo finale: «Posso spiegargli io come un periodico versamento avrebbe evitato l’imbarazzo. Certo al posto dell’articolo 18 molto più “fico” il “metodo Fico”: uno è dipendente tutti i giorni, salvo il giorno della paga, quando si diventa amico di casa «senza nulla a pretendere», come diceva Totò a Peppino. Chi sa se Rousseau è d’accordo», conclude Gasparri.

Scandalo Fico e colf in nero: il giudizio di Vittorio Sgarbi

Sgarbi, invece, pur partendo dal formulare lo stesso giudizio espresso da Gasparri su Fico, finisce per andare anche oltre – come è solito fare – tanto da spingersi a dire: «Ci sono dei precedenti. Nulla è più pericoloso dell’etica in politica. Ma chi l’ha scelta come condotta di vita non ha alternativa: deve dimettersi perché nulla è più politico del privato. Fico presidente della Camera è uno scandalo per gli italiani, per le persone oneste e per lo stesso partito che rappresenta. Il ministro Martelli raggiunto da un avviso di garanzia si dimise. Fico è forse più innocente di Martelli?». E su quest’interrogativo retorico, che allude più di quanto dica, la querelle trova nuova linfa con cui rimbalzare on line da un social all’altro…