Leader islamico alla giornalista in tv: non ti dò la mano, sei donna. Bufera in studio (VIDEO)

Quando la fede islamica detta i comportamenti del vivere quotidiano, in ogni singolo,piccolo gesto del vivere comune, alimentando equivoci e incomunicabilità, forse qualche deroga al precetto coranico andrebbe improvvisata: specialmente se si è ospiti in uno studio televisivo. Ma così non è, almeno non ancora: e dunque è potuto accadere quanto registrato dalla cronaca e rimbalzato sul web. Ossia che, nel corso di una puntata della trasmissione televisiva RTL-TVI C’est pas tous les jours dimanche, Redouane Ahrouch, numero uno del neonato partito islamista belga, si sia rifiutato di stringere la mano alla giornalista Emmanuelle Praet, negandole anche il minimo sguardo nel rispondere alle sue domande in diretta tv.

Belgio, il leader islamico alla giornalista tv: non ti dò la mano

Così, quando il conduttore ha evidenziato quella che agli occhi di ospiti in studio e telespettatori,m era apparsa da subito come una lesiva mancanza di rispetto nei confronti della donna in studio, Ahrouch. oltre che leader del partito islamista è anche consigliere comunale ad Anderlecht, ha replicato pacioso: «Non posso andare contro i valori e i dettati della mia fede». aggiungendo a stretto giro ciò che – come tutto quanto appena sopra, avrebbe fatto meglio evitare di dire: «Ti vedo già tutte le domeniche in televisione»… A quel punto gli appelli della giornalista a rivolgersi a lei guardandola negli occhi, sono risultati vani almeno quanto frustranti, tanto da farle dichiarare a telecamere spente, non appena conclusa la messa in onda, di essersi sentita «umiliata e offesa dal comportamento di Ahrouch». E se durante la puntata stupore e indignazione hanno pervaso lo studio, dietro le quinte non è stato da meno, tanto che persino il delegato del partito liberale “Movimento Riformatore” che stava per entrare in studio, assistendo inerme alla scena dal backstage, si è chiesto quello che, sicuramente, in quel momento si stavano domandando un po’ tutti i telespettatori da casa: «Ma il signor Ahouch, che di giorno è un conducente di mezzi pubblici, coma fa a guidare il mezzo senza poter guardare in faccia le donne che salgono sul suo bus?

Stupore e polemiche in studio, dietro le quinte e fuori

E ancora: «Qualora fosse vero che riesce a farlo, come può la compagnia pubblica di trasporto tollerare un simile atteggiamento? Ma tant’è: del resto, occorre ricordare che solo poche settimane fa aveva il partito islamico ha proposto la realizzazione di un progetto che punta a una divisione tra donne e uomini sui mezzi di trasporto, il velo in tutti i luoghi pubblici e la distribuzione di cibo halal (ossia consentito ai musulmani) nelle scuole… Se pensiamo che, nel giro di qualche mese– il prossimo 14 ottobre per l’esattezza – il partito che si rivolge ai musulmani radicali che vivono in Belgio, si presenterà alle prossime elezioni amministrative in 28 municipalità, forte della vittoria registrata alle passati elezioni, quando è riuscito a far eleggere due consiglieri comunali ad Anderlecht e nella tristemente nota polveriera di Moleenbeck, c’è davvero di che preoccuparsi: e la minaccia va guardata negli occhi…