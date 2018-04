Lazio-Roma: attesi 55mila spettatori all’Olimpico. Allerta sicurezza

di

Messe a punto le misure di sicurezza, nel tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma Guido Marino, per il derby Lazio-Roma, che si terrà alle 20,45 di domenica. Prevista una considerevole presenza di pubblico, che dovrebbe aggirarsi sui 55.000 spettatori. Per facilitare le operazioni di afflusso e deflusso, i tifosi sono invitati a raggiungere lo stadio Olimpico con i mezzi pubblici; per coloro che privilegeranno comunque l’autovettura, per portarsi allo stadio, è stata organizzata una ripartizione delle aree di parcheggio, accessibili dai possessori di valido titolo di accesso all’incontro sportivo. Per i tifosi della S.s. Lazio: l’area XVII Olimpiade, estensione dell’area riservata dello stadio Olimpico; l’area Tor di Quinto, estensione dell’area riservata dello Stadio Olimpico. Per i tifosi della A.S. Roma: l’area Clodio, estensione dell’Area riservata dello Stadio Olimpico; l’area Cipro, parte del parcheggio di scambio a servizio della stazione Cipro della metropolitana tra via Angelo Emo angolo via Cipro. Nelle aree delocalizzate XII Olimpiade, Tor di Quinto e Clodio, a cura degli steward, sarà effettuato un servizio di accoglienza e indirizzamento degli spettatori verso l’itinerario di afflusso al settore di appartenenza. Lo stadio potrà essere raggiunto percorrendo il percorso a piedi o attraverso l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico, che sarà potenziato negli orari di afflusso e deflusso. I cancelli verranno aperti dalle ore 18. Il piano di sicurezza scatterà già da domani pomeriggio, con controlli e bonifiche sia nell’area dello stadio che nel centro storico, anche per monitorare il comportamento degli eventuali tifosi di squadre straniere, gemellate con le squadre locali, che potrebbero giungere nella capitale per assistere all’incontro. Per l’occasione, il prefetto ha esteso ad alcune zone limitrofe allo stadio, direttrici di afflusso e deflusso, il provvedimento di disciplina della vendita per asporto (agli esercizi commerciali, quali alimentari, bar, pizzerie, ristoranti ecc.) e trasporto nella pubblica via di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro (fatta eccezione ai generi alimentari di prima necessità venduti esclusivamente in vetro), da tre ore antecedenti l’inizio dell’incontro e sino ad un’ora successiva al termine dello stesso. Nella giornata di domenica, per coordinare le operazioni di ordine pubblico, nella sala operativa ”Grandi eventi” della Questura opererà una task force composta dai vari enti impegnati nei servizi.