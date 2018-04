La via dedicata ad Almirante, l’Anpi incita all’odio. FdI: «Giorgio, un grande»

di

Giorgio Almirante avrà una via a Grosseto nonostante l’Anpi, nonostante non si plachino le polemiche i toni di odio. «Un importante riconoscimento del consiglio comunale per un amato leader politico che fece della pacificazione nazionale una sua battaglia storica, sin dal suo esordio in Parlamento nel lontano giugno 1948». A commentare il via libera alla delibera che tanto furore continua a provocare tra i partigiani dell’Anpi è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia. «Nei suoi 40 anni in Parlamento Almirante – aggiunge- ha sempre sostenuto la logica del superamento della contrapposizione degli italiani, generata dalla guerra civile, pur senza rinnegare il suo passato. Nel 1984 Almirante si recò a rendere omaggio alla salma di Enrico Berlinguer (altro leader molto apprezzato dai lui stesso e dai suoi avversari politici) e nel 1988 il partigiano comunista Giancarlo Pajetta rese omaggio alla salma di Giorgio Almirante».

Una pacificazione propugnata con parole e atti concreti «e non con le parole di odio, anche se in consiglio comunale sono riecheggiate nuovamente”, sottolinea Fabrizio Rossi. Almirante, anche di fronte ai tanti ragazzi di destra morti non ha mai invocato vendetta, ma giustizia. “Avere una via Almirante, una via Berlinguer e una via dedicata alla pacificazione nazionale, a distanza di 30 anni dalla morte dello storico leader del Msi, rappresenta il coronamento del suo insegnamento politico. Quel testimone non è caduto di mano, caro Giorgio».