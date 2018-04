La Ue prepara la svolta digitale: si potrà aprire un’impresa dallo smartphone

di

«Modernizzeremo le leggi sulla registrazione delle imprese, aggiornandole all’era digitale. Si potrà creare una società interamente online: al momento solo in 17 Stati membri offrono questa possibilità». Lo ha spiegato la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova, presentando in conferenza stampa a Bruxelles le proposte della Commissione in materia di diritto societario. «La registrazione on line – ha ricordato la commissaria – in media richiede la metà del tempo di quella cartacea ed è anche tre volte più economica. Per renderla più semplice, faremo sì che le società dovranno fornire le stesse informazioni solo una volta. Sembrerebbe ovvio, ma spesso non è così in pratica, specie se è coinvolta più di un’autorità».

Conferenza stampa della Commissaria Ue Jourova

«Renderemo anche disponibili più informazioni on…

