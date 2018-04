“La piadina romagnola va prodotta in Romagna”: importante sentenza del tribunale Ue

di

Chi vuol vendere la piadina romagnola, industriale o artigianale che sia, deve produrla in Romagna. Lo stabilisce il Tribunale dell’Unione Europea, nella sentenza relativa ad una causa che vede opposta la Crm, un’azienda alimentare, alla Commissione Europea. L’impresa ha chiesto l’annullamento di un regolamento di esecuzione dell’ottobre 2014, che iscriveva nel registro apposito l’Igp “piada romagnola/piadina romagnola”, ‘street food’ romagnolo per eccellenza. La Crm temeva di essere impossibilitata a svolgere la propria attività economica ordinaria, dato che produce piade in uno stabilimento che non è in Romagna.