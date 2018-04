La Lega a Nardella: chiama piazza dei Ciompi piazza della Moschea…

di

“Penso che i residenti e i commercianti di piazza Dei Ciompi si stiano comportando nella maniera più civile possibile ed a loro va, dunque, il mio plauso per come stanno convivendo, da tempo, con una problematica che, periodicamente, emerge nella sua grandezza”. Lo afferma Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega e portavoce dell’opposizione nell’Assemblea toscana. “E’ una storia infinita quella della moschea fiorentina – precisa Alberti -gestita molto male dall’amministrazione, che sta finendo per scontentare un po tutti. A prescindere dall’essere fermamente contrario alla realizzazione di moschee quello che sta succedendo in questa storica zona di Firenze è inaccettabile ed è sintomatico dell’inadeguatezza di un Sindaco che non riesce a dare risposte certe ai suoi cittadini”. “In questo modo – rileva il rappresentante del Carroccio – si favorisce, inevitabilmente, il degrado e si agevola l’abusivismo, due piaghe che, ahimè, contraddistinguono sempre più il capoluogo toscano. “Insomma – conclude amaramente Jacopo Alberti – propongo al sindaco Nardella di cambiare la toponomastica del luogo in questione, chiamandolo direttamente piazza della Moschea, dando così un preciso aiuto a chi, specialmente durante il ramadam, magari non si ricordi il nome della piazza; hai visto mai che qualcuno si perda”.