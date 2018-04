La “iena” grillina trombata alle elezioni ma “riesumata” in Regione Lazio…

di

“Dopo il flop alle elezioni l’ex Iena Giarrusso viene assunta nello staff lombardi. E loro sarebbero quelli diversi? #paracadutatia5stelle”, è l’attacco violentissimo che arriva, su Twitter, dalla deputata del Pd Alessia Rotta. In effetti, da Dino Giarrusso ci si poteva aspettare tutto, ma non che si facesse “recuperare” nello staff di qualche potente politico grillino, come Roberta Lombardi, uscita sconfitta dalle recenti elezioni Regionali. La “iena” dimissionaria da Mediaset approderà nello staff della Comunicazione del M5S alla Regione Lazio. «Una situazione molto particolare, ma molto interessante”, dice Giarrusso parlando della Regione Lazio in cui il M5S sostiene dall’esterno la giunta Pd di Nicola Zingaretti. «Mi ha chiamato Roberta Lombardi, vediamo come finisce – conferma lui a Repubblica – ma non ritorno alle Iene, ormai ho fatto una scelta di campo». Secondo il Messaggero, Giarrusso è stato avvistato nei giorni scorsi nella sede della Regione, proprio per definire i contatti con lo staff della Lombardi.