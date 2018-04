La flat tax torna al centro del dibattito: ecco cos’è e come si attua

di

È stata il cavallo di battaglia del centrodestra durante l’ultima campagna elettorale e ora la flat tax è tornata al centro del dibattito politico. Ideata per la prima volta nel 1956 dall’economista statunitense Milton Friedman, la flat tax è, letteralmente, una “tassa piatta“, ovvero un sistema fiscale non progressivo, basato su un’unica aliquota fissa. La Lega, in particolare, ha elaborato una proposta di flat tax al 15% dal 2019, con 3mila euro di deduzione fissa per ogni componente del nucleo. Una soluzione che andrebbe a sostituire l’attuale imposta sul reddito, basata su aliquote che vanno dal 23 al 43%.

Flat Tax, come funziona

Ciò vuol dire che si pagherà il 15% su tutte le tasse? «No – spiega la Lega – il 15% è solo l’aliquota relativa all’imposta diretta sui redditi delle persone fisiche e delle società. Sono escluse le altre imposte, tasse e tariffe». E a chi bolla la flat tax come incostituzionale – in quanto non prevederebbe la progressività dell’imposta – la Lega replica sostenendo che il sistema elaborato «prevede comunque 3 scaglioni di reddito a cui viene applicata una deduzione fissa di tremila euro, garantendo così la progressività dell’aliquota sulla base del reddito personale e dei componenti del nucleo familiare».

Copertura

A suscitare la maggior parte delle polemiche sulla flat tax, però, è soprattutto la presunta mancanza di coperture finanziarie. Per poter applicare la flat tax alle persone fisiche – stima il responsabile economico del Carroccio Armando Siri – servirebbero circa 40 miliardi. Tale somma, secondo la Lega, potrebbe essere ottenuta sommando imposte derivanti dall’economia sommersa, maggior incasso Iva, imposte dei nuovi occupati e rottamazione delle cartelle Equitalia.