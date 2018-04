Isola dei Famosi, Pomeriggio 5 svela le botte tra Franco e Amaurys (video)

di

Sta venendo fuori un’altra vicenda “amabilmente” nascosta, come è accaduto con il cannagate- Non sono veramente chiarite le cause che hanno costretto Franco Terlizzi ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Secondo la versione ufficiale, un problema ai bronchi si è aggravato di giorno in giorno, Terlizzi ha quindi avuto un malore. Ma proprio quel malore sembra che sia stato aggravato dall’ennesima discussione scoppiata con gli altri naufraghi. A Pomeriggio Cinque, la giornalista Patrizia Groppelli ha sollevato diversi dubbi su quel che è accaduto tra Terlizzi e gli altri vip: «A me giungono voci che lui si sia picchiato con Amaurys Perez. Non lo so, a me sono giunte queste voci». Il pallanotista che ha conquistato un posto in finale ha perso la pazienza nei riguardi di Franco Terlizzi quando quest’ultimo avrebbe rivolto pesanti insulti a Jonathan. Poi il boxeur si è ritirato dal gioco per sopraggiunti problemi fisici, anche se gli opinionisti di Pomeriggio 5 sono di tutt’altro avviso. Dietro il suo ritiro un motivo gravissimo: i due concorrenti sarebbero venuti alle mani.

Terlizzi, l’intervista

Franco Terlizzi si è raccontato al settimanale Spy, poco dopo il suo rientro in Italia e l’esperienza all’Isola dei Famosi. «Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore», ha detto l’ex pugile 56enne. «Ho perso 30 chili, ho avuto un crollo fisico e mentale. Forse sono voluto dimagrire troppo: ero quello che mangiava meno di tutti» ha detto.