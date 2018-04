Interviste finite male: tutti i precedenti del gesto di stizza di Landolfi (video)

di

Lo schiaffo di Mario Landolfi all’inviato del programma di Massimo Giletti “Non è l’Arena” non è un episodio isolato. Non è la prima volta infatti che il giornalismo cosiddetto d’assalto, pur legittimo, provoca una reazione di stizza da parte dell’intervistato. Un’altra inviata del programma di Giletti, che all’epoca andava in onda su Rai1, si vide rovesciare il piatto di agnolotti che aveva in mano cercando di intervistare Massimo D’Alema. Era il 23 ottobre del 2016.



Lo stesso Massimo Giletti durante la sua trasmissione scagliò a terra il libro di Mario Capanna durante un’intervista all’ex leader di Democrazia proletaria. Il tema era sempre quello dei vitalizi. Era l’8 febbraio del 2015.

Più lontano nel tempo – era il 2003 – lo scontro tra Fabrizio Del Noce che colpì al volto con un microfono l’inviato di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli. L’ex direttore di Raiuno è stato poi condannato a risarcire Staffelli con una somma di 84mila euro. Da ultimo, come documentato in un video de Le Iene, protagonista di un’aggressione a un cameraman pochi giorni fa è stato il marito della senatrice del M5S Vittoria Bogo Deledda.

https://www.iene.mediaset.it/video/roma-la-senatrice-del-m5s-bogo-deledda-malata-per-un-anno-viene-candidata-e-miracolo-_63777.shtml

Questo l’episodio di cui è stato protagonista Mario Landolfi