In ricordo di Fiorella Cencetti: convegno al Cis con Gramazio e Baldoni

Si svolge oggi alle ore 18 presso la sala convegni del C.I.S. (Centro di iniziativa sociale) in via Etruria 79, presso piazza Tuscolo a Roma, un convegno in cui Adalberto Baldoni e Domenico Gramazio ricorderanno l’indimenticabile Fiorella Cencetti, componente del comitato scientifico della “Fondazione Rivolta Ideale” e coordinatrice nazionale del “Cavalierato dell’Ordine dell’Aquila Romana”. Fiorella Cencetti ci ha lasciato il 14 aprile scorso. Fiorella ha raggiunto il suo amato padre Giulio, già comandante della Barbarigo della X Mas, deceduto il 28 ottobre del 1974. Giulio Cencetti era commissario della Federazione del Msi nonché capo della segreteria politica. Fiorella ne ha seguito instancabilmente le orme, prodigandosi attivamente non solo nelle file del Movimento Sociale Italiano ma anche in quelle delle associazioni d’arma, partecipando attivamente alle attività di coloro che custodiscono e perpetuano la memoria dei Caduti italiani nella Seconda Guerra Mondiale. Tutto il mondo politico della destra italiana ricorda Fiorella per il suo impegno, la sua presenza in tutti gli incontri pubblici, il suo oscuro ma efficace lavorare nel mondo dell’associazionismo nazionale e si stringe intorno alla famiglia in questo doloroso momento. I funerali di Fiorella Cencetti si erano tenuti lunedì lunedì 16 nella chiesa dei Sette Santi Fondatori in piazza Salerno a Roma, celebrati da don Attilio Russo.