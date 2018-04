Il Pd non ha più soldi e un circolo comincia a vendere materassi

di

Il Pd è rimasto senza fondi. Il circolo Ottavia-Palmarola a Roma non riesce a pagare neanche l’affitto. E così, invece di discutere del prossimo governo, nella periferia Ovest di Roma gli iscritti si sono trovati a ospitare una vendita di materassi. Il motivo? Il partito è indietro con gli affitti e deve pagare alla proprietari la somma di 1.300 euro. Le tessere non bastano più. L’occasione per racimolare qualche lira si è presentata quasi per caso: una società era disposta era a pagare 480 se fossero riusciti a raccogliere 25 coppie interessate a provare i materassi e i cuscini della casa. E così è andata.

Sezione del Pd in bolletta

La vendita si è tenuta venerdì sera, come riporta Repubblica. «Materassi con esemplare esposto in loco, illustrazione video-teorica e spiegazione pratica di due-ore-due sull’igiene del sonno», spiega il quotidiano. E pensare che questo circolo era stato definito dal famoso “rapporto Barca” uno dei nove migliori della Capitale. «Non ho avuto scelta – ha detto il segretario Roberto Trobbiani a Repubblica – Questo è il frutto avvelenato del commissariamento ordinato da Matteo Renzi ed eseguito da Matteo Orfini senza che uno dei problemi del Pd romano sia stato risolto». Il problema dei soldi è un elemento che a fasi alterne torna agli onori della cronaca. Per iscriversi al Pd occorre versare 30 euro. Ma 20 di questi finiscono alla federazione cittadina e solo 10 rimangono al circolo. E così far fronte a 400 euro di affitto diventa sempre più difficile. Anche se qualcuno, come rivelato dal segretario, «ha scelto di darci i 30 euro senza fare la tessera così da consentirci di pagare il canone».

La crisi economica

A dire il vero, si legge sul Giornale, il primo affitto al circolo “Ottavia-Palmarola” era di 600 euro, poi diventati 800. Solo che dal 2016 la proprietaria, che è pure una simpatizzante, ha deciso di dimezzare l’obolo a 400 euro. Non è bastato. «Fino al 2015, anche grazie ai nostri contributi – io da presidente davo 150 euro al mese, un assessore 100 e 4 consiglieri 50 ciascuno – riuscivamo a rientrare delle spese, dopo è diventato sempre più difficile», ha spiegato l’ex minisindaco del XIX municipio, Valerio Barletta. «Pure perché abbiamo sempre rifiutato di legarci a qualche capobastone che voleva offrirci sostegno economico in cambio dei voti dei nostri 180 iscritti».