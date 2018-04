Il Papa: «La scienza ha un limite. La sofferenza umana richiede lo sforzo di tutti»

di

Il Papa non lo nomina, ma, mentre parla del ruolo della scienza nella cura delle persone sofferenti, il piccolo Alfie Evans è in qualche modo sempre presente. La Conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa, promossa dal Pontificio consiglio della cultura, si tiene nei momenti in cui il mondo intero apprende della morte del bimbo di Liverpool, una persona sofferente, appunto, cui la scienza e le istituzioni britanniche hanno negato ulteriori cure, considerando di fatto la sua una vita inutile.

«Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata», ha detto il Papa in un discorso centrato sul tema della responsabilità etica della scienza. Il Pontefice ha fatto inoltre esplicito riferimento al grande sforzo «della ricerca scientifica volta alla scoperta e alla diffusione di nuove cure, specialmente quando toccano il delicato problema delle malattie rare, autoimmuni, neurodegenerative e molte altre». «La Chiesa elogia ogni sforzo di ricerca e di applicazione volto alla cura delle persone sofferenti», ha proseguito Bergoglio, ricordando che «uno dei principi fondamentali è che non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è per ciò stesso eticamente accettabile».

«La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell’umanità stessa, e necessita di un senso di responsabilità etica», è stato l’avvertimento del Pontefice, che ha citato il beato Paolo VI per ribadire che «la vera misura del progresso è quella che mira al bene di ogni uomo e di tutto l’uomo». Bergoglio ha poi indicato quattro verbi come traccia del percorso da seguire per una scienza che si dimostri etica e non cada nell’autoreferenzialità: prevenire, riparare, curare e preparare il futuro. Per il Papa «c’è bisogno di riflettere sulla salute umana in un contesto più ampio, considerandola non solo in rapporto alla ricerca scientifica, ma anche alla nostra capacità di preservare e tutelare l’ambiente e all’esigenza di pensare a tutti, specialmente a chi vive disagi sociali e culturali che rendono precari sia lo stato di salute sia l’accesso alle cure».

Per questo il Pontefice ha esortato a percorrere «un itinerario segnato da un duplice movimento», che contempli da un lato «una riflessione interdisciplinare aperta, che coinvolga molteplici esperti e istituzioni e permetta uno scambio reciproco di conoscenze» e dall’altro sia «costituito dalle azioni concrete a favore di chi soffre». «Entrambi questi movimenti – ha concluso Bergoglio – esigono la convergenza di sforzi e di idee capaci di coinvolgere rappresentanti di varie comunità: scienziati e medici, pazienti, famiglie, studiosi di etica e di cultura, leader religiosi, filantropi, rappresentanti dei governi e del mondo imprenditoriale».