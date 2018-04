Il menu della pace: ecco che cosa hanno mangiato Kim e Moon

di

Un menu a base di pesce: insalatina mista di polpo, ravioli con cetrioli di mare, rosti di patate provenienti dalla Svizzera (dove ha studiato Kim). Il dessert? Una mousse di mango e cioccolato con il disegno della Corea unita. La diplomazia scende a tavola nel vertice storico tra Kim Jong-un e Moon Jae-in che hanno cenato insieme per la prima volta, dopo l’incontro avvenuto nel villaggio di confine di Panmunjom. Diverse le portate pensate per la cena di gala il cui menu riflette la volontà dei due leader di dare inizio a una nuova era nelle relazioni tra il Nord e il Sud: i piatti che sono stati serviti serviti a Kim e Moon hanno raccontato, in un certo senso, l’infanzia e l’adolescenza dei due presidenti, incluse le specialità gastronomiche delle città di origine dei due leader.

Ecco il menu completo:



RAVIOLI CON PESCE E CETRIOLI DI MARE – Il piatto proviene dall’isola di Gageodo,…

