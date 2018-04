Il colpo grosso di “Despacito”: cinque miliardi di visualizzazioni (video)

di

Despacito è il video più visto di sempre su Youtube superando i 5 miliardi di visualizzazioni. Ha battuto la concorrenza distanziando di molto i successivi video ossia See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth (fermi a 3,49 miliardi) e Shape Of You di Ed Sheeran fermo a 3,41 miliardi. Basterebbe questa notizia per capire il fenomeno mondiale che ha seguito la pubblicazione del brano di Luis Fonsi featuring Daddy Yankee ma i risultati di Despacito vanno ben oltre i 5 miliardi di Youtube (numero che suona ancora più straordinario se pensiamo che la popolazione mondiale è di 7 miliardi di persone). Despacito è un successo davvero mondiale. #1 nella classifica di vendita nei principali mercati del mondo: Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia, primo in Uk (dove non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta della classifica) e primo negli Usa (dove è solo la terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo in spagnolo arriva al primo posto negli Usa – prima di Despacito solo La Bamba nel 1987 e la Macarena nel 1996).

“Despasito” ha sbancato tutte le classifiche

Ma ancora più importante, Despacito in America ha eguagliato il record di settimane consecutive al primo posto della classifica singoli Billboard Hot 100 arrivando a 16 settimane in vetta e raggiungendo Mariah Carey e i Boyz II Man con One Sweet Day. Despacito è inoltre la canzone più ascoltata in streaming di tutti i tempi (ad oggi siamo a oltre 800 milioni di stream per la versione originale e oltre 1 miliardo per la collaborazione con Justin Bieber) rimasta per 12 settimane consecutive al primo posto della Global Chart di Spotify. In Italia è stato il primo brano ad ottenere la certificazione di Diamante (ossia oltre 500mila copie tra download e streaming), da quando esiste il sistema ufficiale Top Of The Music di F.I.M.I. / GfK, ed è rimasto al primo posto della classifica Fimi/Gfk per 14 settimane consecutive oltre ad essere stato tra i brani più programmati dalle radio per oltre 6 mesi. Nel nostro paese Despacito ha sbancato tutte le classifiche arrivando al primo posto ovunque: Spotify, iTunes, Apple, Tim Music e Shazam.