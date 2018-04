Il Coachella music festival funestato dalla morte di una 18enne italiana

di

Una diciottotenne napoletana, Ginevra Gallone Latte, che viveva a San Diego, è morta in un incidente stradale alla periferia della città californiana. Nell’incidente, avvenuto alle 4 del mattino ora locale, sono rimasti feriti un’amica sedicenne della vittima e il guidatore. Al volante, secondo i rilievi della polizia di San Diego, c’era Cesar Hernandez Ozuna (21 anni) ricoverato con ferite al volto, ma non in pericolo di vita.

L’auto diretta al Coachella festival si è spezzata in due

L’incidente è avvenuto a un incrocio cittadino. Secondo gli inquirenti, l’autista è uscito dalla carreggiata a causa dell’alta velocità e ha perso il controllo dell’auto. La collisione contro un albero sarebbe stata così violenta che l’auto (una Bmw) si è spezzata in due tronconi. Ginevra, che era seduta sul sedile posteriore, è stata sbalzata fuori, morendo sul colpo. Sono in corso accertamenti per capire se il conducente fosse sotto l’effetto di droga e alcol. Gli inquirenti hanno escluso che a bordo della vettura fossero presenti sostanze stupefacenti.

La ragazza era diretta al raduno rock Coachella

Tanti amici californiani e italiani hanno scritto messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Ginevra, dove la ragazza amava pubblicare foto che la ritraevano in varie pose: la diciottenne napoletana era amante della fotografia e della moda. I ragazzi erano diretti al maxi evento musicale Coachella Music Festival, il raduno rock più importante negli Usa che si tiene dal 13 al 22 aprile in California.

Che cosa è il Coachella music festival

La manifestazione musicale ospitata dall’Empire Polo Club di Indio, in California, tradizionalmente inaugura la stagione dei grandi festival all’aperto statunitensi. Molti i grandi nomi della musica attesi sul palco del celebre festival, da Beyoncé a Eminem. Il Coachella è noto anche come occasione di sballo e di trasgressione.