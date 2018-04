Ha 104 anni, è sano ma vuole morire. Vola in Svizzera per il suicidio assistito

di

Chiede il suicidio assistito David Goddall. Il botanico australiano, molto noto anche a livello internazionale, a 104 anni ha ancora la lucidità per lavorare ad alcuni progetti scientifici. «Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest’età – ha detto Goddall in un’intervista alla ABC – La qualità della mia vita è deteriorata, così ha deciso di prendere un appuntamento con un’agenzia che aiuta le persone a provvedere per il suicidio assistito. Non sono felice, ora: voglio morire. Non è particolarmente triste: è triste sentirsi il peso dell’età. Il mio pensiero è che una persona anziana, come me, dovrebbe avere tutti i diritti: inclusa la possibilità del suicidio assistito».

Suicidio assistito: lo scienziato australiano vola in Svizzera

Goodall è tuttora ricercatore onorario all’Università di Perth: nel 2016 era stato ritenuto non più idoneo al lavoro, ma grazie all’appoggio dei colleghi e dell’opinione pubblica era stato reintegrato a titolo gratuito, dandogli l’opportunità di lavorare ancora. L’incarico assegnato a Goddall era di correggere articoli per testate di ecologia e botanica. Ora la decisione di andare in Svizzera, a Basilea, per praticare il suicidio assistito, che attualmente è vietato in Australia.