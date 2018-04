Gru sui binari: deraglia treno di pendolari sulla linea Torino-Ventimiglia

di

È stata una gru sui binari a causare il deragliamento del treno regionale partito da Savona poco prima di mezzogiorno e diretto a Torino. L’incidente è avvenuto poco prima della stazione di Trinità, nel cuneese. L’allarme è scattato intorno alle 12.40. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con una medicalizzata e 3 basi. A quanto si apprende ci sarebbero feriti lievi.

Il deragliamento del treno provoca la paralisi della linea Torino-Savona-Ventimiglia

Il treno coinvolto nel deragliamento è il regionale 10130 diretto da Savona a Torino. Sono stati soppressi tutti i treni sulla linea. Un incidente che ha provocato ritardi a catena su tutta la linea Torino-Savona-Ventimiglia. Non ancora chiara la dinamica. Secondo le prime indiscrezioni una gru blu (secondo Rfi si tratta di una gru privata) avrebbe colpito il treno facendo uscire fuori dai binari.

La nota di Rfi sul deragliamento del regionale

«Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. A causa dell’urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità». Così in una nota Rfi sulle cause del deragliamento di un regionale avvenuto nel cuneese. «La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria. È stata avviata un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto. I viaggiatori coinvolti sono stati accompagnati alla fermata di Trinità. La circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino – San Giuseppe di Cairo, è sospesa. Richiesta l’attivazione di servizio sostitutivo con autobus».