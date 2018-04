Governo Pd-M5S, Calenda non ci sta: se passa l’inciucio, mi dimetto

di

L’iscrizione di Calenda al Pd era nata sotto determinati auspici (diktat?) ora miseramente traditi. Un’alleanza, quella tra dem e grillini ventilata più che mai in queste ore, che agita la base e turba i neo iscritti come i veterani ma a cui, sordo ai richiami di frondisti e non, il segretario Martina – con la complicità di –Roberto Fico – sembra voler dare seguito a tutti i costi. Insomma, a largo del Nazareno c’è aria di resa dei conti: e tirando le somme, come già all’indomani della debacle elettorale che ha asfaltato il Pd, la priorità sembra tornare ad essere quella di scongiurare un accordo tra Dem e Cinque Stelle, di risparmiarsi il tanto temuto «inciucio» che non rispetterebbe la volontà espressa chiaramente dagli elettori il 4 marzo. Ed è proprio sull’opportunità di aprire un dialogo con M5S o su quella di rimanere per un giro fermi al via, e fuori dal Palazzo, che si consuma lo scontro all’interno del partito tra le correnti di minoranza e il segretario Martina. Scontro al vertice che oggi si aggiorna all’ultimatum di Calenda.

Calenda, no all’inciucio tra Pd e M5S o me ne vado…

Calenda, infatti, non ci sta e, su Twitter, ribadisce contrarietà e imminenza dello strappo. «In caso di alleanza» con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico conferma via social il suo addio ai Dem, approfittando della risposta indirizzata ad un suo follower che gli chiedeva: «Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?» postava insidiosamente l’amico social. «In caso di alleanza», arriva a stretto giro, secca, la risposta, di Calenda, che poi sottoscrive e ribadisce con un eloquente «e lo confermo». Poi, indignazione e costernazione animano i tweet successivi del ministro, più invettive rapaci che cinguettii dialoganti. «Mi sono rotto – ha twittato infatti ancora Calenda – di questa politica da tifo da stadio e opposti bullismi. Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte (non arrogante o aggressiva) di cui abbiamo disperatamente bisogno».

Calenda e quell’iscrizione al Pd fatta “con riserva”

Come noto, infatti, Calenda si era tesserato al Pd ai primi di marzo, annunciando l’iscrizione con riserva, ossia condizionata alla non discesa a patti con il Movimento 5 Stelle. Un’adesione, quella di Calenda, motivata dalla possibilità, evocata a chiare lettere, di partecipare alle primarie per diventare segretario del partito, salvo però apertura a inciuci coi grillini. Sembrava tutto definito e chiarito, allora, quando qualche giorno dopo, aveva escluso l’ipotesi di una sua candidatura al vertice, data la giovane iscrizione al partito.Oggi, però, anzianità partitica o meno, Calenda fa la voce grossa e dissente: mai a un accordo col M5S, pena la cancellazione dall’albo degli iscritti.