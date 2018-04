Gli insegnanti scrivono a Mattarella: «Basta con le violenze dei bulli»

di

Dopo anni di permissivismo e di scuse che portavano a giustificare sempre qualsiasi comportamento degli studenti, gli insegnanti si sono accorti che la situazione non è più sotto controllo e ora chiedono di essere tutelati dalle violenze dei bulli. Sul sito change.org è comparsa una petizione per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella (e al ministro dell’Istruzione che verrà) una legge che, si legge nella petizione online lanciata da “Professione insegnante”, «istituisca e soprattutto rafforzi la figura dell’insegnante quale pubblico ufficiale, che inasprisca le pene laddove ci sono episodi di violenza conclamati, che tuteli la libertà di insegnamento e restituisca agli insegnanti un ruolo di primo piano». Una legge che «comporti delle sanzioni che siano da esempio educativo per le generazioni future, serve una norma che tuteli il libero esercizio dell’insegnamento quale base per la crescita delle generazioni che verranno». Perché la scuola, «comparto maltrattato sul piano economico, giuridico e sociale», non ha certo bisogno di nuovi fronti di conflitto. La petizione che ha già superato le 54mila firme si pone come obiettivo di arrivare a 75mila.

Troppe violenze contro gli insegnanti

Tutto è nato dall’ennesimo episodio di violenza contro un’insegnante. Ad Alessandria, riporta il sito, una professoressa dal fisico minuto, fragile e con difficoltà motorie è stata legata alla sedia e presa a calci da alcuni alunni di prima di un istituto superiore mentre i compagni giravano il video messo online e subito dopo cancellato. L’episodio, reso noto il 28 marzo, non è stato denunciato dalla donna. La punizione per gli studenti è stata di un mese di sospensione con l’obbligo di frequenza e in aggiunta la pulizia dei cestini delle altre aule durante l’intervallo. Una punizione «per nulla esemplare, e un messaggio sbagliato agli studenti che rispettano la scuola e gli insegnanti» secondo gli stessi docenti.

Tra gli altri episodi simili avvenuti dall’inizio del 2018, vengono citati quello del professore ipovedente di Palermo finito in ospedale per le percosse ricevute dal padre di un’alunna che gli aveva raccontato di essere stata picchiata dall’insegnate; quello della maestra di Palermo colpita con un pugno dal genitore di un alunno (peraltro bidello dello stesso istituto) infastidito dai rimproveri dell’insegnante per le troppe assenze del figlio; quello ancora di una professoressa di italiano accoltellata in classe a Santa Maria Vico, in provincia di Caserta.

La petizione

Nella petizione si legge ancora: «Insegnanti vittima di bulli e di genitori violenti. Un tema su cui la comunità educante sta riflettendo. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo perché sono i genitori ad educare la persona mentre la scuola educa i cittadini. È sconvolgente pensare che un genitore possa entrare in una scuola e compiere atti simili o che uno studente si possa permettere di picchiare da solo o in gruppo un docente. Sono fatti che evidenziano quanto sia profondamente mutato il rapporto di fiducia tra scuola e famiglia, che interrompono bruscamente quel patto di corresponsabilità educativa e che vanno condannati con forza».