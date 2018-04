Giorgetti gela Di Maio: «Salvini non tradirà mai Berlusconi»

di

«Salvini lo ha ribadito più volte: la Lega manterrà in modo coerente e leale l’alleanza, non avrebbe senso un tradimento». Lo ha detto il capogruppo della lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, a Porta a Porta. “Ieri Di Maio ha detto una cosa interessante: un contratto alla tedesca. Ma poi ha detto al Pd di tradire Renzi e a noi di tradire Berlusconi. Non si fa così, questo non è tanto alla tedesca…». «Fin quando i 5 Stelle non riconoscono che il centrodestra è un’alleanza, non si può fare nulla. Noi pensiamo che se questa politica dei veti dei 5 Stelle va avanti, l’unica soluzione è tornare al voto ma intanto magari i problemi dell’Italia peggiorano».