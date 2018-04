Gasparri contro M5S-Pd: “Sarebbe il governo di sbarchi e clandestini”

di

L’intesa tra grillini e piddini sarebbe una disfatta per l’Italia: se ne dice convinto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che lancia l’allarme: ”Riprendono gli sbarchi di clandestini e nelle città imperversa la criminalità straniera con una ondata di sangue e terrore a Milano e dintorni. E dovrebbe andare al governo il partito degli sbarchi e dello ius soli targato Grillo e Pd? Ma siamo matti! Serve il contrario: governo di centrodestra per stop sbarchi, porti chiusi a Ong, espulsione di 600mila clandestini, mai ius soli, basta svuota carceri. È in gioco la sicurezza degli italiani e noi siamo qui ad aspettare i giochini di Di Maio e Martina, i perdenti del 4 marzo?”.

Sulla stessa linea anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, secondo cui “l’Italia precipitata nella barbarie grazie all’immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra”. “A Milano – scrive la leader di Fdi – due clandestini africani, arrivati sui barconi cari alle anime belle delle Ong, hanno ucciso un uomo e ferito altre tre persone per rubare loro soldi e cellulare. È solo l’ennesimo episodio di violenza causato dell’immigrazione incontrollata. Con Fratelli d’Italia al governo il problema si risolve subito: blocco navale, sequestro delle navi delle ong e rimpatrio immediato di tutti i clandestini”.

“Clandestini. Sbarcati, mantenuti, fermati, arrestati e rilasciati, assassini. Voglio guidare un’Italia in cui i delinquenti abbiano PAURA!!!”, scrive in un tweet il segretario della Lega Matteo Salvini.