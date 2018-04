Friuli Venezia Giulia, lo scrutinio: il centrodestra vola, M5S in forte calo

di

Le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Lo scrutinio è in corso ma già il quadro sembra chiaro, con il centrodestra che vola, come dimostrano i primi dati:

157 sezioni su 1.369

Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, al 55,4 per cento.

Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra, al 28,7 per cento.

Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del M5S, al 14%

Sergio Cecotti, candidato del Patto per l’Autonomia, all’1,9%.

I risultati dei partiti maggiori:

Lega 33,3%

Forza Italia 13,3%

Fratelli d’Italia 6%

Pd 19,8%

Movimento 5 Stelle 8,4%