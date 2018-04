Foto del figlio acchiappa-clic su Instagram. Fedez nella bufera, si difende… (video)

di

La condivisione sui social delle immagini del piccolo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha suscitato numerose critiche dal web. In tanti hanno fatto notare come l’esasperante ricerca di visibilità e di consenso sui social della coppia non debba passare per l’inconsapevole neonato dato alla luce solo poche settimane fa. E’ stato Fedez a voler rompere il silenzio e a rispondere alle accuse, ovviamente tramite social. «Al di là delle opinioni personali che ognuno può avere sulla decisione di pubblicare o meno le foto del proprio figlio, le capacità genitoriali non dovrebbero essere giudicate dalle foto social», s’è difeso il rapper che ha poi spiegato il suo pensiero in merito alla vicenda. Ma le critiche all’utilizzo acchiappa-clic delle foto del figlio impazzano ancora, sui tanto amati social di Fedez e Ferragni.

