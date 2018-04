Finisce nuda on line, ma i giudici danno ragione al gigante del web

di

Sono tempi duri per le bellezze del web. Prendete quello che è accaduto a Loretta Rossi Stuart, soubrette teatrale, modella e attrice. “Oltre al danno anche la beffa, nessun risarcimento e il pagamento di parte delle spese processuali. Peggio di così non mi poteva succedere”. Così l’attrice romana, sorella di Kim Rossi Stuart, ha commentato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che l’ha vista soccombere in una causa contro uno dei colossi del web.

Nuda in foto artistiche: data in pasto alla Rete

Eppure, sulla carta, sembrava una causa vinta. «Hanno ospitato su una delle gallery di Supereva un servizio fotografico di nudo che avevo realizzato anni prima per una rivista glamour (Boss). L’hanno scansionato e messo in Rete, senza alcuna richiesta d’autorizzazione. Un servizio che era destinato a poche migliaia di persone è diventato improvisamente virale. Credevo che i giudici mi avrebbero dato ragione, non si può giocare così sull’immagine di una persona».

La Corte d’Appello ha condannato la Rossi Stuart

Invece, la Dada S.p.A. che è proprietario nonché titolare del server che gestisce il sito ha vinto la causa. Così la Corte d’Appello ha condannato la Rossi Stuart anche al pagamento nei confronti di Dada spa, oltre tremila euro di spese processuali. Secondo i giudici fiorentini, che hanno confermato la sentenza di primo grado «non è stata fornita la prova del contenuto illecito della rappresentazione fotografica ma, e soprattutto, non è stata fornita la benché minima prova della consapevolezza, da parte del gestore, della illiceità delle pubblicazioni operate sullo spazio di Rete».

La rabbia di Loretta Rossi Stuart: “Mi sento prevaricata”

Ermanno Pica, legale della Rossi Stuart. «In primo grado era andata ancora peggio. La Corte aveva disposto il pagamento delle spese processuali anche del terzo chiamato in causa, che aveva materialmente pubblicato le foto in Rete». Di contro spiega Pica, la Corte «ha rigettato la richiesta risarcitoria in quanto per esservi una responsabilità del provider è necessario l’intervento dell’Autorità, così come previsto dal Decreto legislativo 70 del 2003» ( Una sentenza aspramente criticata da, legale della Rossi Stuart. «In primo grado era andata ancora peggio. La Corte aveva disposto il pagamento delle spese processuali anche del terzo chiamato in causa, che aveva materialmente pubblicato le foto in Rete». Di contro spiega Pica, la Corte «ha rigettato la richiesta risarcitoria in quanto per esservi una responsabilità del provider è necessario l’intervento dell’Autorità, così come previsto dal Decreto legislativo 70 del 2003» ( Il testo di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico ndr ).

«Resta il fatto – conclude la Rossi Stuart – che le mie foto glamour sono state date in pasto alla Rete. Non sono l’unica a subire ingiustizie del genere. Mi sento prevaricata e sono pronta a tutto per formare una class action di donne dello spettacolo che si ribellino».