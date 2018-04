Fico pizzicato dalle Iene: paga una colf in nero. Alla faccia della legalità

di

Tempi duri per i troppo “onesti”. Il presidente della Camera Roberto Fico pizzicato dalle Iene: la sua compagna (con la quale vive ma senza risiedere ufficialmente nella stessa casa) paga una colf in nero. Fico giura di no: è un’amica, una vicina di casa che ogni tanto dà una mano alla compagna del presidente della Camera. Imma, una ragazza, appare senza volto, mezzo tronco inquadrato in un video rubato con telecamera nascosta, davanti a un cancello, a Napoli, mentre parla con qualcuno. Da qui nasce il servizio delle Iene che andrà in onda stasera e che racconta di 500 euro «in nero» a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o meno, che aiutava Fico e la partner in casa e che da qualche settimana non si vede più. Insomma, Fico e la compagna sono proprio campioni di… coerenza.