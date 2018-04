Festa della mamma abolita, scoppia la protesta: «Fermatevi, siamo alla follia»

di

Nessuna rassegnazione. Abolire la festa della mamma e del papà, come accaduto in una scuola romana per genuflettersi al politicamente corretto va contro la realtà, il buonsenso, la civiltà. La polemica divampa, la rabbia non si placa contro la decisione presa dall’incaricato del sindaco Raggi di vietare una festa giudicata “divisiva” per la presenza di una coppia omosessuale nella scuola. Il Forum delle Famiglie è sul piede di guerra. «Si vuole negare una realtà incontrovertibile, un dato di natura, una verità che costituisce esperienza primaria per ciascuna persona. Impedire ai bambini che vivono in coppie omosessuali di venire a contatto con la realtà non fa bene alla loro crescita e non li aiuterà a diventare adulti di domani. Allora che dire dei figli orfani di genitori? Bisogna loro negare che abbiano una mamma e un papà che li ha generati per non farli soffrire? L’identità di ogni essere umano si costruisce sulla conoscenza delle proprie radici, anche se sono dolorose».

«Questa non è democrazia, è ideologia»

Sono le parole della presidente del Forum delle Associazioni familiari del Lazio Emma Ciccarelli sulla cancellazione della festa del papà e della mamma, in un asilo nido a Roma, perché considerata discriminatoria verso famiglie con genitori dello stesso sesso. Contro la decisione aveva tuonato Giorgia Meloni, parlando di “ultimo delirio del M5S”. «I diritti, inoltre, non si costruiscono sulla cancellazione di altri diritti – continua la Ciccarelli – Questa non è democrazia, è ideologia. Fatti di questo genere che ogni tanto emergono ci provocano come adulti ad affrontare in maniera più costruttiva e condivisa la frontiera dell’educazione, non rimuovendo la realtà, ma accogliendola come sfida per migliorare la qualità delle nostre proposte» . La festa della mamma e del papà ha la funzione di celebrare il valore del dono della vita e il ruolo importantissimo che i genitori hanno nella vita di ogni persona. Un augurio a tornare a più miti consigli. «Auspico che la scuola torni indietro su questa decisione e che richieste di questo genere, che non fanno il bene di nessuno, lascino posto ad un dialogo costruttivo».