Festa della mamma abolita, l’ira di Giorgia Meloni: «Delirio M5S»

«Dopo la registrazione all’anagrafe di una bimba con due padri, ecco l’ultimo delirio del M5S: l’abolizione della festa della mamma e del papà in un asilo comunale di Roma perché feste “ideologiche e divisive”. Stop alla propaganda e alle strumentalizzazioni sulla pelle dei bambini: difendiamo i nostri figli». È quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Si diffonde a Roma la rabbia per la sconcertante decisione dell’incaricato del sindaco Raggi. Sul caso sono intervenute anche le deputate della Lega Barbara Saltamartini, Sara De Angelis e Francesca Gerardi: «Prima la registrazione all’anagrafe capitolina di un bimbo con due papà, avuto con il ricorso all’ignobile pratica dell’utero in affitto, poi l’abolizione della festa della mamma in una scuola romana. Siamo alla follia. Nessuna discriminazione verso gli omosessuali, ma non possiamo accettare che il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà venga calpestato dall’egoismo degli adulti. Così come è assurdo che su ”ordine” di una coppia gay una scuola si arroghi il diritto di discriminare gli altri bambini togliendo loro la festa della mamma».