«Favorisca la patente». Ma quale? Fermato pakistano che ne aveva 3

Lo hanno trovato alla guida con tre patenti false, di cui una rilasciata dalle autorità bulgare e due da quelle pakistane. Per questo gli agenti della polizia stradale di Arezzo hanno denunciato per falsità materiale e guida senza patente un cittadino pakistano di 37 anni, residente in città. L’uomo era stato fermato nel corso di un normale controllo di polizia stradale, nell’ambito dei controlli svolti in occasione delle festività pasquali. Gli agenti hanno avuto subito dubbi sulla veridicità dei documenti.



Infatti, alla verifica, eseguita con l’ausilio della strumentazione tecnica, le patenti…

