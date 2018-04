Far West Napoli: baby gang scatenano il panico vicino al “Gambrinus” (video)

di

“Avevamo avuto diverse segnalazioni, ma ora c’è anche un video che abbiamo recuperato a confermare che, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile, c’è stata una stesa violentissima nella centralissima piazza Trieste e Trento, a ridosso di piazza del Plebiscito, il salotto simbolo di Napoli”. A denunciarlo è il consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Dal video di cui siamo entrati in possesso – spiegano Borrelli e lo speaker radiofonico Gianni Simioli – si vedono ragazzi scappare per l’arrivo di due persone armate, una senza casco e l’altra con casco integrale. Quello senza casco dopo aver sparato gira con la pistola in mano mentre la folla fugge mentre l’altro con il casco con la pistola nel giaccone minaccia i passanti”.

Borrelli ricostruisce così i fatti: “In pratica, verso l’una e trenta di notte, una decina di ragazzi, con caschi integrali e a bordo di scooter e moto, sono arrivati armati in piazza Trieste e Trento, forse per ‘risolvere’ una lite scoppiata prima. Molte di quelle persone si sono ritrovate una pistola puntata in faccia e hanno alzato le mani per non essere sparati. La ‘dimostrazione’ di forza, poi, s’è conclusa con lo sparo in aria di alcuni colpi di pistola. In tutto il tempo in cui questi ragazzi si sono impossessati di piazza Trieste e Trento, nel pieno centro della città, non c’è stato nessun intervento delle forze dell’ordine. Ormai la situazione, visto anche quel che è successo sul lungomare, appare senza controllo”.