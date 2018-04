Fantoccio del Duce: Mussolini sfiora la rissa col sindaco di Macerata (video)

di

Rissa sfiorata tra il sindaco di Macerata Romano Carancini e l’europarlamentare Alessandra Mussolini, arrivata nel capoluogo marchigiano per protestare contro il fantoccio del Duce appeso a testa in giù e preso a bastonate dai bambini in piazza Cesare Battisti lo scorso 25 aprile. «Uno scempio, un atto osceno», ha sostenuto la parlamentare di Forza Italia, invitando il sindaco a chiedere scusa alla città e alla famiglia Mussolini e a ritirare le deleghe all’assessore Stefania Monteverde, sotto accusa per un post su Facebook nel quale sembrava elogiare l’iniziativa. Tra la Mussolini si sono registrati momenti di grande tensione, come emerge anche da questi video.