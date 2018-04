«Hanno emesso fatture false»: i Pm chiudono le indagini sui genitori di Renzi

La procura di Firenze ha notificato ai genitori di Matteo Renzi, il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli, l’avviso di conclusione indagini nell’ambito dell’inchiesta sull’emissione di fatture false, che coinvolge anche l’imprenditore Luigi Dagostino, anche lui raggiunto dalla notifica. La notizia è trapelata da ambienti vicini all’inchiesta, condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries.

In particolare ai coniugi Renzi è contestata l’emissione di due fatture che non corrisponderebbero a prestazioni svolte o che comunque sarebbero state gonfiate. In particolare, le fatture sotto la lente degli inquirenti sono due. Una, che ammonta a 130mila euro, è stata emessa dalla società Eventi 6 della famiglia Renzi nei confronti della Tramor, che era gestita da Dagostino. L’altra, da 10mila euro, è stata emessa dalla società Party srl, della quale era socio Tiziano Renzi, e dalla Nikila Invest, amministrata dalla compagna di Dagostino.

Ora i genitori del segretario Pd ed ex premier avranno 20 giorni per presentare una memoria difensiva. La parola sarà poi alla Procura che presenterà le proprie richieste finali al Gip.