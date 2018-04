È nato il terzo “royal baby”: è un maschio. L’annuncio ufficiale arriva in un tweet

di

La notizia del lieto evento arriva da Twitter, o meglio, da un tweet dell’account ufficiale di Kensington Palace, che annuncia che la duchessa di Cambridge ha dato alla luce un maschietto di circa 3,8 chili e che madre e “royal baby” stanno bene.

Londra dà il benvenuto al terzo “royal baby”: è un maschio

Una dichiarazione in puro stile “social” che svecchia rituali impomatati e rigidi cerimoniali di corte. Il terzo royal baby, figlio di Kate Middleton e del principe William, è nato alle 11.01 ed è un maschio: terzogenito della coppia regale e quinto erede al trono in linea di successione dinastica. Londra era in trepida attesa da questa mattina, da quanto era stato dichiarato ufficialmente che la Duchessa di Cambridge era stata ricoverata nella Lindo Wing del St Mary’s Hospital, Paddington, nel centro di Londra, dopo essere arrivata in auto accompagnata dal marito William.

Avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge

«Il duca di Cambridge era presente al momento della nascita: la regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie, sono stati informati e si rallegrano della notizia», si legge nel post. Il bambino, come anticipato, sarà il quinto in linea di successione al trono, il sesto pronipote della regina e del duca di Edimburgo e fratello più giovane del principe George e della principessa Charlotte. Il bimbo avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge.