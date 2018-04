E Dibba intasca i diritti dei libri che il “male assoluto” gli ha pubblicato

di

Quando si dice la coerenza. Alessandro Di Battista afferma che Berlusconi è il «male assoluto»? Perché nessuno ricorda a Dibba che proprio questo “male assoluto” gli ha permesso diventare uno “scrittore” (o sedicente tale) a livello nazionale? E già, si dà il caso che siano ben due i libri del Dibba pubblicati dalla Rizzoli negli ultimi due anni. Dire Rizzoli vuole infatti dire, da qualche anno, proprio Berlusconi, vista l’acquisizione della Rizzoli stessa da parte della Mondadori. E vale la pena ricordare che il nuovo gigante editoriale viene scherzosamente chiamato da tempo “Mondazzoli” . Le fatiche “letterarie” dell’ardente pentastellato si chiamano, rispettivamente, A testa in su: investire in felicità per non essere sudditi (2016) e Meglio liberi. Lettera a mio figlio su coraggio di cambiare, uscito nel novembre del 2017. Non parliamo di opere che rimarranno nella storia della letteratura, però il nome dell’autore è di sicuro richiamo, tale da garantire un bel po’ di lettori- fan del Dibba (se non fosse così, “Mondazzoli” si sarebbe ben guardata dal pubblicarle). Il che, per il Di Battista, si sarà sicuramente tradotto in un discreto gruzzolo derivante dai diritti d’autore. Ma, aldilà del profilo meramente “venale”, rimane il fatto che Alessandro Di Battista, di cui nessuno prima d’ora aveva avuto modo di apprezzare la prosa, ha potuto pubblicare suo pensiero con il maggiore gruppo editoriale italiano. Ed è cosa chi fino a pochi anni fa il Dibba si sarebbe semplicemente sognata. Quindi il grillino puro e duro ha potuto fare una bella operazione politico-mediatica proprio grazie a colui che oggi egli chiama il “male assoluto” . La pensava così anche quando ha firmato il contatto con “Mondazzoli”?