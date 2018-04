Di Maio: Salvini decida se firmare contratto di governo con noi. E detta i tempi

di

È durato circa un’ora il colloquio tra Luigi Di Maio e la delegazione Cinquestelle e il presidente del Senato Elisabetta Casellati, al termine del quale le posizioni del M5S sono rimaste immutate. “La presidente Casellati – ha detto Di Maio – è stata incaricata di verificare l’esistenza dei presupposti di una maggioranza di governo tra centrodestra e M5S. Ma – ha continuato – il centrodestra per noi è un artificio elettorale. Il centrodestra si presenta diviso in queste consultazioni e il leader neanche ci viene, quindi ancora una volta abbiamo ribadito in questa sede che il M5S è pronto a sottoscrivere un contratto di governo con la Lega e non con tutto il centrodestra che è un “cosiddetto centrodestra” che si è messo insieme per ragioni elettorali”. Di Maio respinge l’accusa di essere lui a porre veti: “Non si capisce perché io non posso porre veti su Berlusconi e Salvini può porre veti sul Pd”. la conclusione è che, dice Di Maio, “noi oggi siamo insieme alla Lega le uniche forze politiche che non si pongono veti a vicenda e questo andrebbe compreso”. Un governo Lega-M5S sarebbe potuto già partire, ha aggiunto, e avrebbe potuto essere un governo del cambiamento. “Le uniche forze chiamate in queste consultazioni in grado di firmare un contratto di governo secondo il modello tedesco sono il M5S e la Lega. Dico con chiarezza a Salvini che di tempo non ce n’è più. Deve prendere una decisione entro questa settimana perché il paese non può più aspettare”.