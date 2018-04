Crotone, grave incidente sul lavoro. Crolla un muro di contenimento: 2 morti e 1 ferito

di

Gravissimo incidente sul lavoro in Calabria. In un cantiere edile a Crotone è crollato un muro di contenimento, investendo alcuni operai all’opera. Il bilancio drammatico parla di due morti e un ferito. Il cantiere si trova lungo la via che porta dal centro della città alla zona archeologica di Capo Colonna. Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il terzo operaio, subito trasportato nell’ospedale di Crotone. Per gli altri due non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo i due operai: un italiano e un ucraino. La ditta per cui lavoravano era incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada verso Capo Colonna. Sul posto varie squadre dei pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.