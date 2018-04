di

«Abbiamo avuto grandi problemi per i cristiani uccisi in Nigeria. Ce ne occuperemo e affronteremo il problema in maniera massiccia, non possiamo accettare che questo accada». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si esprime così accogliendo alla Casa Bianca il presidente nigeriano Muhammad Buhari. «Discuteremo di terrorismo», aggiunge il residente Usa.