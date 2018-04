Cinemadays, da aprile a settembre i biglietti a 3 euro: ecco tutte le date

di

Dopo il successo dell’iniziativa precedente – che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017 ha portato al cinema, con nove appuntamenti mensili otto milioni di persone a un prezzo speciale – torna Cinemadays: l’iniziativa che prevede il biglietto d’ingresso nelle sale cinematografiche a soli 3 euro. Parte infatti questo mese – dal 9 al 12 aprile – la nuova iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi.

Per gli amanti del cinema torna Cinemadays

Cinemadays prevede l’ingresso scontato in tutti i cinema d’Italia aderenti in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. Inoltre, dal 9 al 15 agosto, nelle sale si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. Tutte le informazioni riguardo i cinema aderenti saranno disponibili su un sito internet dedicato che verrà realizzato dal Mibact insieme allo spot che accompagnerà l’iniziativa seguendone il calendario. Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto molto successo.