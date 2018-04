Chi indossa una svastica in bella vista entra gratis a vedere “Mein Kampf”

di

Bizzarra iniziativa in un teatro tedesco. Iniziativa che certamente non mancherà di suscitare forti polemiche. Chi indossa una fascia con una svastica in bella mostra può entrare gratis nel teatro e assistere alla rappresentazione del Mein Kampf. È l’iniziativa varata dal teatro municipale di Costanza, nel sud della Germania. Il 20 aprile, nell’anniversario della nascita di Adolf Hitler, è in programma l’evento che è finito anche sotto i riflettori della magistratura. Sulla vicenda non è stata avviata nessuna indagine penale perché l’iniziativa rientra nella sfera della libertà artistica. La comunità ebraica della regione ha fatto sentire la propria voce definendo l’evento ”di pessimo gusto”. Il teatro, in realtà, con l’iniziativa vorrebbe dimostrare quanto sia facile corrompere e comprare un individuo: pur di avere un biglietto gratis, è la posizione del teatro espressa da una portavoce, si è disposti ad indossare una svastica. Chi, invece, accetta di pagare per entrare, potrà esibire una stella di Davide per esprimere solidarietà alle vittime del nazismo. La rappresentazione è firmata dal regista George Tabori, il cui obiettivo sarebbe offrire una versione caricaturale dell’opera hitleriana.