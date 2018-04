Catanzaro, due morti nell’incendio doloso di un pub: «Forse sono gli autori» (video)

di

Due persone sono morte in un incendio, quasi certamente doloso, appiccato nella notte in un pub di Catanzaro lido. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, allertate da una pattuglia dei baschi verdi della Guardia di Finanza che, durante un turno di controllo del territorio, aveva notato del fumo fuoriuscire dal locale. Per domare l’incendio sono state necessarie diverse ore e l’intervento di venticinque unità operative. Nel sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento si sono poi trovati, all’interno del locale, i corpi privi dei vita di due giovani.



Dai primi rilievi effettuati con strumenti in dotazione al nucleo Nbcr (nucleare,…

