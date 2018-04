Casellati: «Lavorerò con spirito di servizio». Entro venerdì riferirà al Colle (video)

di

«Ho ringraziato per la fiducia accordatami il presidente Mattarella, che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di presidente del Senato». Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, all’uscita dallo studio del capo dello Stato he le ha dato il mandato esplorativo in vista della formazione del governo. La seconda carica dello Stato, che subito dopo si è diretta a Montecitorio per incontrare il presidente Roberto Fico, ha anche assicurato che i suoi incontri si svolgeranno «in tempi molto rapidi». Entro venerdì riferirà al Colle l’esito delle “esplorazioni”.

Il presidente della Repubblica, ha detto il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti dando lettura del comunicato, ha affidato a Casellati «il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5Stelle e di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio per costituire il governo. Il Presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì».