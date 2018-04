Casellati, al via gli incontri. Si comincia con il M5S, poi la Lega senza Salvini

di

La presidente del Senato Elisabetta Casellati, che ha ricevuto in mattinata il mandato esplorativo, inizierà tra poco le consultazioni per cercare di risolvere il rebus di una maggioranza di governo: vedrà prima il M5S, poi la Lega, quindi Forza Italia e da ultimo il Pd. Il centrodestra andrà alle consultazioni in ordine sparso: la Lega sarà la prima forza del centrodestra ad essere ricevuta a palazzo Giustiniani: alle 17.30 sono attesi i capigruppo Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio, assente Matteo Salvini, stasera impegnato a Catania. Alle 18.30 è atteso Silvio Berlusconi, accompagnato dal tandem rosa Anna Maria Bernini-Mariastella Gelmini, mentre alle 19.30 sarà la volta di Fdi con Giorgia Meloni, Fabio Rampelli e Stefano Bertacco. Salvini ha annunciato che la Lega si recherà da sola all’incontro con Casellati al termine di un incontro alla Camera con lo stato maggiore del suo partito.