Bulli di Lucca, ignobile corsivo di Michele Serra. E arrivano “botte” da tutti

di

Stavolta Michelle Serra, il brillante corsivista-umorista-scrittore de la Repubblica, è riuscito, in colpo solo, a fare arrabbiare tutti, sia i suoi compagni di sinistra che gli avversari di destra. l’Amaca che ha pubblicato oggi è un irritante capolavoro di snobismo classista. «Il livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, il rispetto delle regole è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza». Insomma, i bulli sono bulli perché provengono da famiglie povere. Un sillogismo “sgradevole”, ammette -bontà sua- Serra, che ci aggiunge, però, anche il solito, vieto attacco al “populismo” che, a suo dire, non significa dar voce alle istanze della «gente» spesso tagliata fuori dai centri di potere ma, al contrario, è «una operazione consolatoria perché evita di pendere coscienza della subalternità sociale e della debolezza culturale dei ceti popolari». Immediatamente, da sinistra, arriva via twitter, un diluvio di critiche a Serra. Quanto alla destra, si scomoda persino Salvini: «Per alcuni “intellettuali” di sinistra – scrive il leader delle Lega, sempre su twitter- i ragazzi che vanno agli Istituti Tecnici o Professionali, i figli del popolo e non dei ricchi, sono più violenti e ignoranti, più spesso fanno i bulli a scuola. Questo è vero razzismo, questa è vera ignoranza».