Bivacchi e accattonaggio molesto, scatta daspo urbano per due rom a Sesto

Il questore di Milano ha emesso due daspo urbani nei confronti di due rom che si erano rese protagoniste di bivacchi e mendicità molesta a Sesto San Giovanni. In particolare le due donne erano già state allontanate in più occasioni e hanno continuato, in modoreiterato, a presentarsi nei mezzanini della metropolitana. Una delle due era già stata allontanata 3 volte, con il primo intervento che risaliva ad agosto 2017, un mese dopo l’insediamento della nuova giunta comunale di Sesto San Giovanni. È quanto si legge in una nota. Con l’intervento del questore alle due donne è fatto divieto, rispettivamente per 4 e 2 mesi, di tornare nelle località citate. Le condizioni per l’emissione di un daspo urbano sono la pericolosità sociale e appunto la reiterazione delle azioni illecite.

Dall’arrivo della giunta Di Stefano la polizia locale -continua la nota- ha eseguito 230 allontanamenti di persone, per la stragrande maggioranza straniere, che si sono rese protagoniste di fenomeni di bivacchi, mendicità molesta, commercio abusivo di prodotti contraffatti ecc. Sesto SanGiovanni ha il record italiano di allontanamenti, è diventato un modello sulla sicurezza urbana, utilizzando gli strumenti resi disponibili dal decreto Minniti e la sua ordinanza, recentemente recepita nel regolamento di polizia urbana è diventata esempio da copiare per molte altre amministrazioni cittadine.