Il solito show di Berlusconi, stavolta con un pastore molisano, finisce in un video di Repubblica e pubblicato su Youtube, girato a Bagnoli del Trigno, in provincia di Campobasso. «Io? Ho sempre lavorato e non ho avuto tempo di invecchiare», dice il Cavaliere. Il pastore scherza : «Eh, ma arriva!». E Berlusconi si lascia andare a un gesto scaramantico: «Mi posso grattare le …?».

