Berlusconi: il centrodestra non è un artificio, io non ho mai posto veti su Di Maio (video)

Silvio Berlusconi, accompagnato da Maria Stella Gelmini e da Anna Maria Bernini, è stato circa un’ora a colloquio con la presidente Casellati, che domani continuerà il suo giro di consultazioni. Berlsuconi ha preso atto che la situazione è ancora di stallo: “Di Maio – ha detto – ha espresso le posizioni di sempre, ha detto che il centrodestra è un artificio, ma noi come partiti di centrodestra siamo insieme da molti anni, abbiamo governato per nove anni, abbiamo governato importanti regioni, partecipiamo insieme a delle elezioni regionali, abbiamo approvato e siglato lo stesso programma. Non solo – ha aggiunto – ma 172 nostri parlamentari sono stati eletti col voto degli elettori dei tre partiti. Questa è una coalizione che non può mai essere definita artificiale. Avendo appreso queste notizie non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione, e approfitto per dire che da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno, i veti sono venuti a noi dai Cinquestelle. Abbiamo caso mai insistito sul fatto che essendo il centrodestra la coalizione che ha preso più voti spetta al centrodestra esprimere il nome del futuro presidente del Consiglio”.