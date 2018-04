Berlusconi: «Gli italiani stanno abbandonando i Cinque Stelle»

di

Gli italiani stanno abbandonando il M5S e l’incarico di formare un governo spetta al centrodestra: è questo, in sintesi, il commento di Silvio Berlusconi all’esito delle elezioni in Friuli Venezia Giulia. «La vera clamorosa sconfitta – dice il leader di FI – è quella del movimento Cinque Stelle, il cui candidato dimezza la percentuale delle politiche, mentre il voto alla lista grillina è addirittura meno di un terzo del consenso ottenuto il 4 marzo. Gli italiani si stanno rendendo conto di quello che i Cinque Stelle sono davvero e – dopo la comprensibile esplosione di protesta delle politiche – li stanno rapidamente abbandonando. Questo conferma ancora una volta che i grillini sono considerati del tutto inadatti a governare, sia una regione, sia a maggior ragione l’intero Paese». Berlusconi lo scrive in una nota.

«Il centrodestra unito -conclude Berlusconi- si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia con gli umori e le esigenze degli elettori. Sul piano politico complessivo questa è una ragione in più per affidare al centro-destra la guida del governo nazionale».