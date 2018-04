Arabi in piazza a Torino: “Non date i nostri figli in affido ai cristiani”

di

È stato un lungo sit in davanti a Palazzo Civico, quello organizzato giovedì mattina dalla comunità araba di Torino. L’ira dei manifestanti è stata scatenata dai provvedimenti del tribunale e dei servizi sociali, che nell’ultimo periodo hanno allontanato circa trenta bambini dalle loro famiglie di origine, consegnandoli a comunità protette o ad altre famiglie affidatarie. Il nodo della contesa verte sulla religione di chi ha ora in custodia i minori. “Sono infedeli, non sono musulmani”.

I bambini arabi non devono conoscere la cultura degli “infedeli”

E il fatto che i piccoli bambini arabi restino in affido a coppie cristiane, mandat su tutte le furie la comunità islamica. I piccoli arabi che spesso vengono cresciuti, anche solo per un certo periodo, in una famiglia cristiana. Inevitabilmente, quando tornano dai genitori, notano differenze che prima davano per scontate. Si cominciano a chiedere perché le donne devono portare il velo, come mai certi cibi non possono essere consumati. E se cominciano le domande, cominciano i dubbi. Perché le donne vengono picchiate. E la fede islamica non consente domande. Lo spiegano bene gli stessi manifestanti. Alcuni metodi educativi, tipici della famiglia tradizionale araba, non sono più accettati in Italia ma sono ancora comuni in Paesi come l’Egitto. «Vorremmo poterlo spiegare ai giudici — dice il rappresentante della comunità, Younes — Vorremmo che conoscessero meglio la nostra cultura».

Per gli arabi di Torino i giudici non capiscono la cultura islamica

Il bambino simbolo della protesta araba a Torino si chiama Ziad. Oggi ha 8 anni ed è in attesa di sapere se il tribunale, dopo averlo allontanato dalla sua famiglia tre anni fa, deciderà di darlo definitivamente in adozione. Il legale della famiglia egiziana, che ha animato la protesta, sostiene che nei confronti dei genitori è stata commessa una clamorosa ingiustizia. I genitori di Ziad sono accusati di averlo abbandonato. La loro versione è differente. «Lo hanno perso di vista solo un’ora perché era sfuggito al controllo e si era allontanato». «Gli hanno negato la possibilità – ha detto l’avvocato della famiglia, Abdel Wahab Abdel Hamid – di tornare in famiglia, accudito da uno zio e non dai genitori, perché secondo il giudice il bambino non ha alcun legame con quel parente. Ma che legame potrà mai avere con una famiglia italiana e cristiana che non ha mai visto prima?». «Per un egiziano è difficile accettare che il proprio figlio venga cresciuto in una famiglia cristiana. Sono fatti come questo che aumentano l’odio e fanno male all’integrazione». E proprio l’integrazione, viste le distanze siderali tra questa mentalità e quella di una nazione occidentale, sembra ancora lontana.