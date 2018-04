Appello di FdI a Casellati e Fico: «Convocate le Camere per cambiare il Rosatellum»

di

«I presidenti di Senato e Camera, accolgano l’appello lanciato oggi dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: non si attenda il 7 maggio e il Parlamento sia convocato subito per modificare la legge elettorale con l’introduzione del premio di maggioranza». Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli e Stefano Bertacco. «Questo – concludono i due esponenti di FdI – permetterebbe, in caso di ritorno al voto, di sapere il giorno delle elezioni chi ha vinto, chi deve governare e con quale maggioranza. Ci rivolgiamo ai capigruppo di tutte le altre forze politiche presenti in Parlamento affinché sostengano la proposta di FdI: questo non è il momento di perdere tempo, ma di essere responsabili nei confronti degli italiani».